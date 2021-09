Gestolen auto deels gesloopt teruggevonden

In Suriname is deze auto dinsdag deels gesloopt aangetroffen in een bosschage aan de Meursweg in het district Para. Nader onderzoek wees uit dat het voertuig op 4 september in Wanica was gestolen, nadat de benadeelde de wagen had geparkeerd.

De politie trof het voertuig onbeheerd aan, maar heeft niemand in de nabije omgeving opgemerkt. Het vermoeden bestaat dat de gestolen wagen naar het bosschage is gereden waar de onderdelen werden gesloopt. Het is niet bekend wie de diefstal heeft gepleegd. Het onderzoek naar de dader is nog gaande.

Dinsdag werd een andere gestolen wagen onbeheerd aangetroffen aan de Afobakaweg in Para. Dieven hebben die auto in de nacht van 5 september gestolen in Wanica. Zij brachten die naar de Afobakaweg waar zij het voertuig onbeheerd hebben achtergelaten. Van dit voertuig was nog niets gesloopt.