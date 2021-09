Weer flinke hoeveelheid in beslag genomen drugs vernietigd

De justitiële autoriteiten in Suriname hebben vanmorgen weer een flinke hoeveelheid drugs vernietigd. Het gaat om drugs die in de periode van 16 juli tot en met 1 september 2021 in beslag zijn genomen door de Surinaamse politie.

Een van de partijen drugs die werden vernietigd is de 466 kg cocaïne die vorige week in een busje bij een woning te Paramaribo-Noord werd aangetroffen.

Een andere partij van in totaal 12,1 kg cocaïne bestaat uit drugs die bij verzending via postpakketten in beslag zijn genomen alsook drugs die door het BID-team zijn onderschept.

Tot slot is er 250 ml vloeibare cocaïne en 236,2 gram marihuana vernietigd. De vernietiging vond plaats te Kraka waar de drugs tussen autobanden in brand zijn gestoken (foto).

De pg heeft eerder de opdracht gegeven om in beslag genomen drugs zo snel mogelijk te vernietigen.