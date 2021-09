Watersaluut voor toestel American Airlines, piloot hangt Surinaamse vlag uit

De piloot van het toestel van American Airlines, dat dinsdag 7 september 2021 haar inaugurele vlucht vanuit Miami naar Suriname maakte, hangt de Surinaamse vlag uit (foto) na de landing op de internationale Johan Adolf Pengelluchthaven te Zanderij.

Bij de landing kreeg het toestel de zogenoemde shower of affection ook wel bekend als het watersaluut, zoals op de foto onder te zien is. Bij deze speciale gelegenheid stonden er twee brandweerwagens met waterkanonnen langs de baan. Nadat het vliegtuig geland was spoten de kanonnen een gigantische waterboog over het toestel heen.

Er volgde een aantal formele handelingen waarna er een persconferentie werd gehouden.

Watersaluut voor American Airlines- Foto: (c) Anair80 Aviation Photography/Waterkant.Net

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil maar liefst vijf keer per week op Suriname vliegen. Eerder vanmorgen was er ook een ceremoniële bijeenkomst op de luchthaven van Miami: