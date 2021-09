Suriname en Nederland intensiveren samenwerking; tekenen overeenkomsten

De Surinaamse en Nederlandse overheid hebben in het kader van het versterken van de samenwerking twee overeenkomsten getekend. De ondertekening heeft plaatsgevonden bij een ontmoeting tussen een delegatie van beide landen onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en premier Mark Rutte. Deze ontmoeting en ondertekening geschiedde op 8 september 2021.

De twee overeenkomsten zijn ondertekend op het gebied van de volksgezondheid en justitie. In het geval van volksgezondheid gaat het om een schenkingsdocument tussen Suriname en Nederland, inzake beschermingsmiddelen en Covid-19-testen. Deze ondertekening en overhandiging vond plaats tussen de Volksgezondheidsministers Hugo de Jonge van Nederland en Amar Ramadhin van Suriname. Het tweede document is de Makandra samenwerking op het gebied van Justitie en Politie. Deze samenwerking heeft te maken met reclassering.

President Santokhi had de ontmoeting met premier Rutte op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in aanwezigheid van de minister van dit departement, Sigrid Kaag en Albert Ramdin, de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De verschillende Surinaamse ministers die deel uitmaken van de delegatie hebben intussen van gedachte gewisseld met hun Nederlandse collega’s over beleidsvraagstukken.

Na de ondertekening is er een persconferentie gehouden waarbij beide leiders zijn ingegaan op vraagstukken binnen de samenwerking. President Santokhi zegt dat de problemen van Suriname zo gecompliceerd en complex zijn dat ondersteuning van de internationale gemeenschap noodzakelijk is. Ook de uitdagingen op het gebied van het financieel herstelprogramma zijn bijzonder.

Hij heeft aangegeven dat de regering vanaf haar aantreden ondersteuning heeft gehad van Nederland, zowel op bilateraal als multilateraal niveau. Beide leiders zijn voorstanders van het uitbreiden van de samenwerking naar de rechterlijke macht (rechtsstaat), landbouwsector en het duurzaam besteden van de restant verdragsmiddelen. Op het gebied van Covid-19 beheersing is reeds geruime tijd op verschillende niveaus een intensieve samenwerking tussen beide landen.