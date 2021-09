Vandaag persconferentie Surinaamse presidentiële delegatie in Nederland

In het kader van het werkbezoek van de Surinaamse presidentiële delegatie in Nederland, van zondag 5 september tot zondag 12 september, zal er vandaag een persconferentie worden belegd. Het gaat om een online persconferentie via Zoom.

Bij de persconferentie zitten aan: president Santokhi en de ministers van Buitenlandse Zaken (Albert Ramdin), Openbare Werken (Riad Nurmohamed), Justitie en Politie (Kenneth Amoksi), Landbouw, Veeteelt en Visserij (Parmanand Sewdien) en Volksgezondheid (Amar Ramadhin).

De online persconferentie vindt om 13:00 uur Surinaamse tijd / 18:00 uur Nederlandse tijd plaats.