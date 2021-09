‘Nederlandse regering zal geen contact hebben met Brunswijk vanwege veroordeling’

De functie van Ronnie Brunswijk als vicepresident zal geen barrière vormen binnen de hernieuwde samenwerking tussen Nederland en Suriname. Maar Nederland zal geen contact met hem hebben. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd op 8 september 2021, tijdens de persconferentie in verband met het werkbezoek van de Surinaamse regering aan Nederland.

“Op zichzelf staat het lidmaatschap van de heer Brunswijk niet in de weg van een hele goede en uitstekende samenwerking met Suriname. Wij doen zaken met de regering van president Santokhi en wij doen dat uit volle overtuiging”, aldus Rutte.

De premier vervolgde zijn beantwoording op de vraag die aan hem werd gesteld met: “Wij respecteren de keuzes van het Surinaamse volk en de positie van de heer Brunswijk binnen de Surinaamse regering. Een feit is wel dat hij in 1999 in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Daarom zal de Nederlandse regering geen contact hebben met de heer Brunswijk, behalve als er daarvoor een functionele noodzaak zou zijn. Dat is onze standpunt, maar het staat op geen enkele manier in de weg van de uitstekende samenwerking met Suriname.”