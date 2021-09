COVID-19 persconferentie vanwege kritische situatie ziekenhuizen en toename besmettingen

In het kader van de recente COVID-19 ontwikkelingen in Surinaamse en wel de kritische situatie in ziekenhuizen en blijvende toename van besmettingen, zal er donderdag 9 september na lang tijd weer een persconferentie van de overheid worden belegd.

Suriname heeft de afgelopen dagen te maken met een aandeel van positieve tests van rond de 50%. Zo blijkt uit de cijfers van maandag 6 september, dat er die dag weer 2 doden zijn genoteerd en 157 nieuwe gevallen na 311 keer testen (50,5%).

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet in op minder dan 10 procent positieve coronatests. Ter vergelijking: het aandeel positieve tests in Nederland was eind augustus 12,9 procent.

De COVID-19 persconferentie op donderdag 9 september 2021 start om 18.00u. Hierbij zitten aan Bernardo Panka, Internist-intensivist, lid OMT en woordvoerder, Claudia Redan, Algemeen directeur AZP en lid OMT, Kwame van der Hilst, Cardioloog, lid NCT vaccinatie en Soenita Nannan Panday-Gopisingh, Medisch directeur ‘s Lands Hospitaal, voorzitter Stuurgroep Covid Communicatie.

De cijfers van maandag 6 september 2021: