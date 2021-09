Geldschieter overvallen in woning te Abra Broki

Een geldschieter in Suriname is vandaag in haar huis aan de Bruinhartstraat overvallen. Onder bedreiging van jachtgeweren en vuistvuurwapens zijn SRD 20 duizend, sieraden ter waarde van SRD 30 duizend en 5 telefoons weggenomen.

Vier rovers gingen naar het adres in een auto waarvan het kenteken onbekend is. Op dat moment was het slachtoffer in haar woning. De criminelen drongen het pand binnen en vielen de vrouw aan.

De daders maakten het geld, de sieraden en de telefoons buit. Met medeneming van de buit vertrokken zij in de gereedstaande auto waarbij het vermoeden bestaat dat zij in de richting van Calcuttastraat zijn gereden.

De politie is bezig met de opsporing van de rovers.