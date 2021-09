12.000 mondkapjes en Virus Kill Box voor St. Vincentius Ziekenhuis in Suriname

Vanuit Nederland hebben Dirk Bont, directeur van Virus Kill Company BV en Sander Hewitt eigenaar van restaurant ‘No Span’ in Bergen samen ingespeeld op de vraag naar een Virus Kill Box in Suriname. Vanwege de huidige covid-19 situatie in ons land, met dagelijks een toenemend aantal besmettingen, is het hebben van zo’n apparaat heel erg handig.

Virus Kill Company BV ontwikkelt de Virus Kill Box Egale T600 speciaal voor gebruik in onder meer vliegtuigen, treinen, bussen, restaurants en ziekenhuiskamers. De apparaten die met UV-C-licht installaties zijn uitgedacht, ontworpen en gebouwd hebben als doel om ruimtes binnen enkele minuten compleet te desinfecteren.

UV-C-licht is volgens de directeur/eigenaar de overtreffende trap van het alom bekende ultraviolet licht. ‘Het doodt binnen enkele minuten alle virussen, bacteriën en organismen in welke ruimte dan ook’.

De methode die Bont hanteert wordt ook al toegepast in operatiekamers in ziekenhuizen, zwembaden en waterzuiveringen in Nederland. Inmiddels heeft ook de Veiligheidsregio Noord Holland Noord belangstelling getoond en pas geleden was er nog een eigenaar van een groot appartementencomplex die de methode wil gaan gebruiken voor het ontsmetten van de liften in de gebouwen.

Kort geleden is een Virus Kill Box gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. ‘Men is daar gelijk opgestart om een “killer” met zeven lampen te gebruiken om ruimtes te desinfecteren waar corona-patiënten hebben gelegen’, aldus Bont.

Het systeem dat nu komt heeft tien lampen en wordt aangestuurd door microgolven.

Medisch directeur Michel Blokland mocht samen met de anesthesioloog Jimmy Kromosotoe en anderen medewerkers de donatie in ontvangst nemen. Blokland was ingenomen met de geste van Restaurant No Span en Virus Kill Company. Hij beaamde dat de ziekenhuizen momenteel vooral vanwege de Covid-19 pandemie onder grote druk staan en dat iedere vorm van steun vanuit de samenleving meer dan welkom is. De directeur gaf aan dat deze donatie bijdraagt aan het verder professionaliseren van de zorg en de dienstverlening aan de Surinaamse samenleving. Zo komen wij een stukje verder bij het realiseren van onze doelen. Hij garandeerde de donateur dat zij optimaal en verantwoord gebruikt zullen maken van de apparatuur.

Achtergrond

Bij restaurant ‘No Span’, gespecialiseerd in Surinaamse gerechten en eveneens dit jaar midden in de crisis gestart, durfden ondernemers Sander Hewitt en Hans Kamm de stap met de viruskiller wel aan. Zijn Tante SanSin Hewitt heeft hij de originele recepten zij maakte ook kookboeken. Helaas overleden in 2011. Hoewel het restaurant zich vanwege de horeca-maatregelen op dit moment richt op de afhaalspecialiteiten lijkt men met het apparaat klaar voor de toekomst als de horeca weer volledig open mag. ‘No Span (wat zoveel betekent als “Maak je niet druk”) huurt een gloednieuwe variant van één van de UV-C-licht installaties met tien lampen die binnen een paar minuten de zaak desinfecteert. Mocht straks de gedeeltelijke lockdown voorbij zijn en de horeca weer helemaal open gaan dan zijn zij er klaar voor.