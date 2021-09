Vrouw (25) verdronken tijdens zwemmen in Surinamerivier

Een 25-jarige vrouw is zondagmiddag verdronken in de Surinamerivier in het district Para. Zij ging omstreeks 14.00 uur met familieleden zwemmen in de Suriname rivier in de omgeving van het oud palmoliebedrijf.

De vrouw verdween tijdens het zwemmen plotseling in de diepte en kwam niet meer boven water. Toen de familieleden dat opmerkten, startten zij met een zoekactie. Zij vonden de vrouw echter niet.

De familiedleden gingen omstreeks 15.45 uur wederom om te zoeken naar de vrouw en wisten haar te vinden. De politie was ingeschakeld en ging naar de plaats delict.

Een arts werd ingeschakeld die de dood heeft vastgesteld.