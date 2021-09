VIDEO: Surinaamse première Casa Blanca in voormalige bauxietstadje Moengo

De documentaire ‘Casa Blanca – Suriname’ gaat aanstaande donderdag 9 september in Tembe Art Studio in Moengo (Suriname) in première. “Eerder werd de documentaire in Amsterdam vertoond maar de echte première is natuurlijk in Suriname met de hoofdpersonen van de documentaire”. Dat zegt Sam Jones die samen met Magda Augusteijn de webdocumentaire gemaakt heeft.

In november 2019 waren Magda Augusteijn, de bedenker van de documentaire, en Sam Jones in Moengo voor video-opnames. Vanwege COVID-19 heeft de presentatie van de documentaire in Suriname lang op zich laten wachten, maar nu kunnen we dan toch met trots een kleinschalige vertoning houden in de open lucht bij de Tembe Art Studio in Moengo.

Casa Blanca – Suriname is een documentaire over de bewoners van het voormalige mijnstadje Moengo, over de Moengonezen van toen en van nu, over sweet memories, de harde realiteit en toekomstdromen. De documentaire heeft de vorm van verschillende korte films die kunnen worden aangeklikt. De korte films staan in het teken van de vraag: Hoe kijken de marrons die nu op Moengo wonen aan tegen het verlaten gebouw Casa Blanca? (tekst loopt door onder video)

Decennialang heeft het Amerikaanse bedrijf Alcoa het bauxiet rond Moengo ontgind, het bracht werk en welvaart. Eind 1990 raakten de mijnen uitgeput en brak er onverhoopt een binnenlandse oorlog uit. De werknemers trokken weg naar de stad, naar Nederland en Amerika. Daarna betrokken de marrons uit het gebied de leegstaande huizen, maar niet alle huizen. De gebouwen van de directie, staan nog leeg, zoals het monumentale Casa Blanca.

De première is aanstaande donderdag 9 september om 4 uur p.m. in Tembe Art Studio, bij het oude Suralco ziekenhuis in Moengo.