Vicepresident Brunswijk weer waarnemend president van Suriname

De Surinaamse president en vicepresident (vp) hebben zondag weer het protocol van overdracht getekend op de Johan Adolf Pengel International Airport. Dit in verband met het vertrek van president Santokhi zondag voor een werkbezoek aan Nederland.

Vicepresident Brunswijk neemt in de periode van afwezigheid van de president in zijn hoedanigheid waar als president en wel krachtens artikel 98 lid c van de Grondwet van de Republiek Suriname. De proclamatie betreffende de waarneming van het ambt van president van de Republiek Suriname werd voorgelezen door Adjaykoemar Moensi, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President.

Deze luidde als volgt: “De vicepresident van de Republiek Suriname brengt ter algemene kennis dat de president van de Republiek Suriname Z.E. Chandrikapersad Santokhi op zondag 5 september 2021 naar het buitenland is vertrokken en voor korte tijd afwezig zal zijn en dat in verband daarmede ondergetekende in zijn hoedanigheid van de vicepresident van de Republiek Suriname krachtens artikel 98 C van de Grondwet van de Republiek Suriname tijdens de afwezigheid van de president van de Republiek Suriname binnen het grondgebied van de Republiek Suriname het ambt van de president zal waarnemen.”

Voordat de twee regeringsfunctionarissen elkaar succes wensten, gaf Santokhi aan dat er voorafgaand aan dit moment overleg is geweest over lopende zaken. “Voor de rest hebben we een goede afstemming. Het is niet de eerste keer en we hebben vanuit het land van bestemming elke dag contact,” aldus het staatshoofd.

Het is de derde keer sedert aantreden van de regering in juli 2020 dat Brunswijk waarneemt als staatshoofd. Eerder gebeurde dat in augustus 2020 toen Santokhi de inauguratie van zijn Guyanese ambtgenoot Mohamed Irfaan Ali bijwoonde. Vorige maand fungeerde de vp wederom als waarnemend president, vanwege het werkbezoek van de president aan Guyana.