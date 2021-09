Suriname-aanvoerder Ryan Koolwijk clubloos

Ryan Koolwijk is vertrokken bij de Nederlandse eerstedivisionist Almere City. Het contract van de aanvoerder van Suriname is in goed overleg ontbonden. Het is nog onduidelijk waar Koolwijk zijn voetbalcarrière voortzet.

Het vertrek van de 36-jarige Koolwijk is opmerkelijk te noemen, omdat hij in Almere, waar hij 40 wedstrijden speelde, aanvoerder en basisspeler was. Club en speler geven aan dat in een evaluatiegesprek bleek dat de ideeën over het perspectief van de speler uiteenlagen tussen beide partijen. Almere City verklaart dat het Koolwijks verzoek om het contract te ontbinden accepteerde, mede vanwege zijn uitstekende staat van dienst.

Koolwijk, die geboren is in Nederland, maar als “Diaspora speler” voor Suriname uitkomt, maakte deze zomer zijn debuut voor Suriname en speelde mee in de Gold Cup. In totaal staat Koolwijk momenteel op 5 interlands voor “Natio”, waarin hij niet tot scoren kwam. Hiervoor kwam Koolwijk onder meer uit voor Excelsior Rotterdam, NEC Nijmegen en AS Trencin uit Slowakije, clubs waarvoor hij in totaal 455 betaald voetbalwedstrijden speelde.

Volgens Koolwijk sprak er uit de behandeling van Almere City- trainer Gertjan Verbeek weinig vertrouwen. Koolwijk vertelt dat Gertjan Verbeek liet blijken niet blij te zijn met het feit dat de geboren Rotterdammer de voorbereiding op het nieuwe seizoen zou missen door zijn deelname aan de Gold Cup deze zomer. Koolwijk vond het juist een eer om zijn land te vertegenwoordigen en vond het jammer vond dat de trainer niet blij voor hem was. Koolwijk wil doorgaan met voetballen, al is het momenteel nog onzeker of dit in het betaald voetbal of in de top van het amateurvoetbal zal zijn.

Almere City, waar Suriname-international Ramon Leeuwin nog wel onder contract staat, deed het in de eerste wedstrijd zonder Koolwijk uitstekend. Het won afgelopen zaterdag met 3-0 van TOP Oss, dat met Lorenzo Piqué en Richonell Margaret ook twee spelers in zijn gelederen heeft met een Surinaamse achtergrond.

Als aanvoerder van Suriname reageerde Koolwijk onlangs ook op het ontslag van Dean Gorré als bondscoach van Suriname. Daar waar er bij de SVB geen draagvlak voor Gorré meer was, bleek de spelersgroep wel achter de trainer te staan, aldus Koolwijk, die zich kritisch uitliet over de Surinaamse voetbalbond.