Somohardjo: Commewijne ‘jeje’ van Pertjajah Luhur

De Pertjajah Luhur (PL), heeft bij de afgelopen verkiezingen van 2020, in elk district zetels verloren, behalve in Commewijne. “Commewijne is de ziel van de PL. Commewijne is de jeje van de PL en de jeje never dies. Het hart gaat dood, de longen gaan dood, de huid gaat dood, maar de ziel gaat nooit dood”. Heilzame woorden van Bronto Somohardjo begin deze week bij de installatie van de ressort- en distriktsbestuursleden van de PL in Commewijne. Volgens de PL-topper is de sociale kracht van de partij blijven voortbestaan door deze sterke ziel, waar andere politieke partijen middels een symbiose nog naar zuurstof proberen te snakken.

Met deze institutionele ingrepen is de PL al bezig met de voorbereidingen van de Hoofdbestuursverkiezingen van de partij die in 2023 moeten worden gehouden. Maar ook wat betreft de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2025 wil de Pertjajah Luhur niet achter het net vissen wat zetelwinst betreft. Deze aanloop moeten de bouwstenen zijn voor een stevig fundament voor herstel, verjonging en voortbestaan van de PL.

Somohardjo Jr. geeft aan dat de PL twee missies heeft. Dat is samen met de coalitiepartners Suriname uit de crisis halen en de PL weer in haar oude glorie terug te brengen. Dit kan volgens hem verwezenlijkt worden door helder en eerlijk te zijn naar het volk toe en samen te werken aan de algemene herstel en ontwikkeling van Suriname. De PL-topper onderkent de immense uitdaging, om niet in de fout te gaan door personen te plaatsen in het parlement die voor eigen belang gaan.

Nu al is PL-voorzitter Paul Somohardjo bezig met de screening van mogelijke kandidaten die op basis van kennis, kunde, kwaliteit en loyaliteit zullen bijdrage aan de ontwikkeling van niet alleen de partij, maar heel Suriname. Somohardjo Sr. geeft aan dat voor het voortbestaan van de partij, doorstroming en verjonging van de PL een must is. Bij de Hoofdbestuursverkiezingen van 2023 zullen de ressort en districtsbestuursleden verdeelt over de verschillen kernen bepalen wie de nieuwe sterke en meest gekwalificeerde PL-topman wordt. De districts- en ressortsbestuursleden worden belast met de coördinatie van het district.

Wat ook nu gebeurt is de terugkeer van velen naar de PL, wat volgens voorzitter Somohardjo een goed teken is. De partijtopper roept eenieder op, die zich niet meer thuis voelt bij een andere partij, om terug te keren naar ‘huis’. “Kom weer thuis als je je niet meer thuis voelt bij anderen, wij behandelen iedereen gelijk.

Hij is vol lof over de huidige PL- parlementariër Evert Karto van Commewijne, waar de partij altijd één zetel van de vier beschikbare heeft weten te behalen.

Tijdens de installatie hebben ook andere partijtoppers zoals parlementariër Karto, Uraiqit Ramsaran, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Nasier Eskak, directeur Binnenlandse Zaken een kort woord gericht tot de aanwezigen.