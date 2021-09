Rovers betreden houtmarkt Timberboss per boot en plegen overval

Zes gemaskerde rovers gingen in de nacht van zondag op maandag in een boot om een roofoverval te plegen bij houtmarkt Timberboss aan het Saramaccakanaal in Suriname. Zij waren gewapend met jachtgeweren waarmee zij de twee wachters onder schot hielden.

Beide wachters deden de nachtdienst toen een van hen op een bepaald moment het geblaf van honden hoorde. Hij nam een kijkje maar werd onder schot gehouden. De rovers brachten hem waar de andere wachter was en hielden beide mannen onder schot.

Een van de criminelen bleef bij de wachters achter. Zijn kompanen drongen de kantoorruimte van het houtbedrijf binnen en stalen een kettingzaag, stroomkabels, gereedschap en andere goederen. Van een van de wachters is zijn telefoon gestolen en SRD 35 en van zijn collega SRD 1000 en een telefoon.

Beide slachtoffers zijn geslagen door de rovers die daarna met de buit de plaats weer hebben verlaten in de boot.