Afschaffen visumplicht op de agenda bij bezoek Santokhi aan Nederland

President Santokhi heeft zondag bij zijn vertrek opgemerkt dat de relatie tussen de regeringen van Suriname en Nederland in de afgelopen tien jaar vrijwel stil is geweest. Daarentegen is de relatie tussen de twee gemeenschappen wel doorgegaan.

“Dat is de kracht van de samenwerking tussen Suriname en Nederland: daar waar op politiek niveau zaken traag gaan of stilliggen dan pakken de gemeenschappen dat op”, aldus de Surinaamse president. Het is thans de bedoeling om deze samenwerking te intensiveren naar onder meer het niveau van bedrijfsleven en meer halen uit investeringen.

Verder zal ook de toeristenstroom beter gestructureerd moeten worden, samenwerking tussen SLM en andere vliegmaatschappijen van de grond moeten komen en het reisverkeer versoepeld moeten worden. Tegen deze achtergrond staat ook het afschaffen van de visumplicht op de agenda van beide landen.

Het Surinaamse staatshoofd zit ook een belangrijke rol weggelegd voor de Surinaamse diasporagemeenschap. Zij zal als ambassadeur moeten fungeren om poorten naar andere landen van Europa te openen.