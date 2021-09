VIDEO: President ontvangt eerste exemplaar boek ‘100 jaar Transvaal’

President heeft deze week het eerste exemplaar van het boekwerk ‘100 jaar Transvaal’ in ontvangst genomen. De Surinaamse voetbalclub herdacht in januari dit jaar het feit dat zij een eeuw geleden werd opgericht. Een van de hoogtepunten, opgenomen in het boekwerk, is het Concacaf-kampioenschap van 1970. Transvaal-voorzitter Anand Pherai noemt het een geweldige eer dat de vereniging het eerste exemplaar aan het staatshoofd mocht overhandigen.

Vandaag is namelijk het startsein gegeven om exemplaren van het boek naar andere organisaties toe te distribueren. “We vonden het geweldig dat de president ondanks zo een drukke tijd ons de gelegenheid heeft gegeven om bij hem langs te komen en we appreciëren dat,” aldus de clubvoorzitter. Hij zegt dat in het boekwerk “100 jaar Transvaal” alle hoogtepunten in de afgelopen 100 jaar van de club zijn vastgelegd.

Enkele van de hoogtepunten zijn de drie Concacaf-kampioenschappen, het bezoek van de Braziliaanse voetbalclub Santos die in 1973 een wedstrijd tegen Transvaal speelde en welke de 1000ste wedstrijd van de legendarische Pele is geweest. De club heeft in de afgelopen jaren talentvolle voetballers geleverd in en buiten Suriname. Volgens Pherai is het een ongoing proces en is Transvaal een sterk team.

Deze zaken zijn ook voorgehouden aan president Santokhi alsook hetgeen de club verder van plan is. Er zijn volgens de voorzitter ook afspraken met het staatshoofd gemaakt. Er is onder meer een oplossing gevraagd voor het feit dat de voetbalcompetitie stilligt in Suriname vanwege de Covid-19-pandemie. Slechts 30% van de voetballers zou zijn gevaccineerd. De president heeft beloofd dat een managementteam uit het buitenland eraan zal werken de voetballers te stimuleren zich te laten inenten.

Tijdens het onderhoud met het staatshoofd is ook de kwestie betreffende het Streepy Stadion aan de orde gekomen. De club heeft ook aangegeven veel in de jeugd te willen investeren. “Transvaal is ready voor profvoetbal en we hebben de president ook gevraagd ons daarmee te helpen”, aldus de Transvaal-voorzitter.