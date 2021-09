Politieagenten vrezen besmettingsgevaar na positief geteste collega

Politieagenten werkzaam op bureau Geyersvlijt in Suriname, vrezen besmettingsgevaar nadat hun collega van de week positief op COVID-19 is getest. De dagen daarvoor is de agent in nauw contact geweest met andere collega’s, waarmee hij nog zijn diensten heeft gedraaid.

Naar verluidt kwam de agent ziek aan het werk, waarna hij werd geadviseerd om te gaan swabben. Nadat bekend werd dat de agent positief was en in thuis quarantaine werd geplaatst, zijn de overige collega’s niet in quarantaine gegaan. Dit zou geweigerd zijn door de leiding.

Ook zijn de werkruimtes niet gedesinfecteerd. Of er nog maatregelen getroffen zullen worden om verdere besmetting te voorkomen, is nu nog onduidelijk.