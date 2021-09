Bromfietser die werd aangereden na uitwijken voor kuilen overleden in AZP

De 55-jarige bromfietser Clifton Blijd, die vorige maand kwam te vallen op de weg en daarna werd aangereden door een inhalende automobilist, is afgelopen woensdag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De man viel met zijn brom, nadat hij moest uitwijken voor kuilen op het wegdek, meldt het Korps Politie Suriname.

Clifton kwam op donderdag 19 augustus aan de Marowijnestraat ter hoogte van de Ramboetangstraat met zijn bromfiets op het wegdek te vallen en werd hierna door de 38-jarige autobestuurder Earl K. aangereden. Na de melding van het Command Center begaf de politie van het bureau Flora zich voor onderzoek naar de locatie.

Aldaar troffen de wetsdienaren de bromfietser die niet aanspreekbaar was op het wegdek aan. Met de ambulance werd het verkeersslachtoffer naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) afgevoerd. Clifton werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care Unit (ICU) opgenomen.

Het politioneel onderzoek wees uit dat de 38-jarige autobestuurder Earl K. over de Marowijnestraat reed, gaande in de richting van de Mattonshooplaan. De 55-jarige bromfietser reed in de tegenover gestelde richting. Volgens verklaringen van getuigen week Clifton ter hoogte van de Ramboetang- en de Marowijnestraat uit voor enkele kuilen op het wegdek.

Bij die gelegenheid viel hij met zijn bromfiets en kwam op de rechter rijhelft van het wegdek terecht. De autobestuurder Earl haalde op dat moment een ander voertuig in en reed de bromfietser, die op de weg lag, aan.

Het rijbewijs van de autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd. Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Clifton is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

De verkeersunit van regio Paramaribo is belast met het onderzoek naar deze aanrijding, aldus KPS.