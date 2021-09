VIDEO: Suriname zal vanavond schitteren tijdens GLORY 78 in Ahoy’ Rotterdam

Het langverwachte gevecht tussen Donovan Wisse en Yousri Belgaroui om de middengewichttitel gaat door op zaterdag 4 september 2021 in Ahoy’ Rotterdam, tijdens GLORY 78. Volgens de vader van Wisse, dhr. Henk Wisse hebben beide mannen hun gewicht van 85kg gehaald.

Donovan’s voorbereiding is lang geweest vanwege Covid-19, maar toch heeft hij zich volledig kunnen voorbereiden. Ook werd het evenement verschoven van 17 juli naar 4 september 2021. Echter is Wisse zeer gretig en gefocust. Een vechter heeft de mindset nodig, het geloof in zichzelf en zal bovenal hard moeten werken wil hij de zege behalen. Talent speelt ook een rol. Het is ook wie de overwinning het meeste wil, zegt vader Wisse. De voorbereiding bestond voornamelijk uit veel boksen en trappen en zo min mogelijk klappen en trappen terugkrijgen.

Volgens minister Gracia Emanuël, van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is het ministerie bezig extra aandacht te besteden aan onze topsporters. Met de weinige middelen die wij hebben als ministerie streven wij ernaar om samen te werken met verschillende stakeholders. Anno 2021 mogen wij geen twijfels meer hebben om daadwerkelijk te investeren in de topsport we moeten terug naar de vorige decennium waar de sporters bijna geen broko ede hadden. De sportminister zegt verder dat ze enthousiast is naar de prestaties van Donovan Wisse. Wanneer Wisse in de ring zal staan, staat hij daar voor alle Sranan man nanga uma benadrukt de minister. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij terug zal keren met de wereldtitel’.

Tot slot geeft Henk Wisse aan dat zijn zoon Suriname hoog op de wereldkaart zal plaatsen. Dan is hij GLORY kickboxing wereldkampioen in de 85kg klasse. Daarna zal hij zijn kampioenstitel moeten verdedigen voor minimaal 2 jaar. Want zolang loopt zijn contract nog bij Glory, aldus Henk Wisse.

Minister Emanuël laat verder op tekenen dat zij hart heeft voor de sport. Na het gevecht van Donovan Wisse zal ze samen met directeur sportzaken een gesprek arrangeren met de kick boxer en zijn vader. Vanuit deze plek evenals alle Surinamers wensen we deze talentvolle jongeman succes toe in zijn match tegen Belgarou.