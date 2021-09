President ontvangt Braziliaanse legertop delegatie

Een Braziliaanse legertop delegatie onder leiding van generaal Augusto Heleno Ribeiro Pereira, die van 2 tot en met 3 september een bezoek bracht aan Suriname, heeft voor terugkeer een ontmoeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi. De delegatie is door het staatshoofd ontvangen op het presidentieel paleis.

Naast Heleno bestond deze toplegerdelegatie verder uit admiraal Flavio Augusto Viana Rocha, generaal Eduardo Antonio Fernandes, commandant Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos en kolonel Abelardo Prisco de Souza Neto.

Met de delegatie is er van gedachte gewisseld over de samenwerking tussen beide landen op het gebied van defensie en veiligheid. Er is ook over andere aspecten van samenwerking gesproken die te maken hebben met de resultaten van politieke consultaties.

De recente regionale conflicten, zoals de interne conflicten in Venezuela, technische bijstand op specifieke gebieden, cyber security, de praktijken van de transnationale criminele organisaties en de illegale drugshandel zijn enkele onderwerpen die besproken zijn met de Braziliaanse top militaire vertegenwoordigers.

Brazilië heeft niet alleen interesse in een breed gedragen nationaal en regionaal strategisch veiligheidsbeleid, maar ook behoefte aan economische samenwerking tussen de landen in de regio. Het zuiderbuurland wil samenwerkingen aangaan op de gebieden olie en gas, industriële ontwikkeling, energie, milieu en infrastructuur.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) praat over verbreding van de samenwerking met Brazilië en het concretiseren daarvan door op technisch niveau verder afspraken te maken. Deze afspraken moeten resulteren in technische bijstand, veiligheidstrainingen, strategische analyse en informatieuitwisseling.

“We zijn druk bezig de samenwerking verder inhoud en vorm te geven. Het land heeft interesse voor een strategisch partnerschap met Suriname en Guyana. De bedoeling is dat de president van Brazilië in januari naar Suriname komt. Dan zal de nieuwe vorm van samenwerking tussen de drie presidenten geformaliseerd worden”, aldus de bewindsman.