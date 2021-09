Nieuw bestuur Jeugdtandverzorging geïnstalleerd

De Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) heeft een nieuw bestuur. De installatie van het nieuwbakken stichtingsbestuur is verricht op vrijdag 3 september door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Het bestuur wordt geleid door Sandro Alberga die in het bestuur zitting heeft namens het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de voorzitter is het benoemen van een directeur één van de voornaamste taken van het bestuur. Het traject is reeds in gang gezet.

Alberga geeft verder aan dat naast de continuïteit van de voorlichting omtrent mondhygiëne op de scholen ook de bereikbaarheid van de zorg op meerdere gebieden in Suriname één van de belangrijke zaken is, waarvoor het stichtingsbestuur zich zal inzetten.

Het bestuur bestaat verder uit Aartie Sewsaran, namens het ministerie van Financiën en Planning, Ryan Vyent, namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marino Starke, namens het Staatsziekenfonds, Derrick Frank Jessurun namens de Surinaamse Tandheelkundige Vereniging, Etienrichenel Rozario, Jeugdtandverzorger en Yoné Gorisson, namens de Centrale van Landsdienaren Organisaties.