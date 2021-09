Hulde aan Dean Gorré tijdens show Roué Verveer in Ziggo Dome

De gewezen bondscoach van Suriname, Dean Gorré is zaterdagavond in Amsterdam live in het zonnetje gezet door comedian Roué Verveer. Dit gebeurde aan het eind van diens show ‘Covid-A-Tori’ op 4 september in de Ziggo Dome. Verveer verraste de aanwezige Gorré door hem op het podium te roepen en aldaar te ‘huldigen’.

Dit als dank voor al het goede werk dat Gorré als bondscoach voor het Surinaamse elftal Natio heeft verricht.

De voormalig bondscoach plaatste het Surinaamse voetbal weer op de kaart, met zijn visie en aanpak de afgelopen periode. Onder hem groeide Natio in korte tijd uit tot een elftal van formaat.

Zijn aanpak strookte volgens de Surinaamse Voetbalbond (SVB) echter niet met hun eigen inzichten, waardoor Dean van de een op andere dag werd bedankt. Dit tot grote teleurstelling van velen in Suriname en Nederland, waaronder ook Roué Verveer.

De comedian, die vandaag twee keer een grootse Surinaams gesproken show deed in de Ziggo Dome, besloot Gorré daarom op zijn manier te huldigen. De oud oefenmeester di een het publiek zat was verrast en kreeg een heel groot applaus en staande ovatie van het publiek.

Hij toonde zich zichtbaar geëmotioneerd en dankte het publiek en Verveer voor deze huldiging: