Familie vindt dat dame ex-vriend wil krooien middels bonu en mishandelt haar

De politie in Suriname heeft een moeder, haar dochter, drie zonen en twee kleinkinderen vandaag in Paramaribo gearresteerd voor het slaan van een jongedame. Volgens de familieleden zou de jonge vrouw een van de zonen van het gezin, met wie zij eerder een relatie had, wilde krooien middels bonu.

De jongedame ging op het terrein van de ex-vriend om vanuit die plaats spullen mee te nemen naar de bonuman. Dit alles zou bedoeld zijn om middels bonu ervoor te zorgen dat de ex-vriend weer de relatie met haar zou aangaan.

Zij werd echter opgemerkt en vermoedelijk geslagen door enkele van de familieleden van de ex-vriend. Wat er zich heeft afgespeeld, wordt onderzocht en of er daadwerkelijk sprake is geweest van mishandeling.

Het politieonderzoek is nog gaande. De moeder en haar kinderen hebben de Surinaamse advocaat Maureen Nibte in de arm genomen.