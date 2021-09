EFS College COVAB speelt in op te kort aan kader op intensive care’s

In het kader van de deskundigheidsbevordering en professionalisering van verpleegkundigen om optimale en kwalitatieve zorg tijdens de COVID-19 pandemie te verlenen, biedt het EFS College COVAB een bij- en nascholing aan voor de COVID-19 zorg op de Intensive Care. Alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19 zorg, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een veilige en efficiënte zorg te bieden aan de COVID-19 zorgvrager.

Het programma, welke is gestart per 1 september j.l., is op vraag van met name het ‘s Land Hospitaal opgang gebracht in samenwerking met het Radboud ziekenhuis en Bohn Stafleu Loghum (BSL) in Nederland.

Voornoemd programma zal voornamelijk online worden verzorgd, terwijl het praktisch deel op de Intensive care’s zullen worden afgewerkt alsook met intervisies ter afsluiting.

De doelgroep voor deze training zijn verpleegkundigen die werken op de IC-afdeling van de verschillende ziekenhuizen. Zestig deelnemers krijgen toegang tot de leeromgeving van het Radboud ziekenhuis en met behulp van aangekochte licenties toegang tot het platform van BSL. Hierbij heeft elke participant toegang tot veertig geaccrediteerde cursussen gedurende één jaar welke zij op hun eigen tijd kunnen volgen.

Daarnaast kunnen de deelnemers zes PAHO-cursussen online doorlopen en hun certificaten behalen. Deze cursussen heeft de PAHO in samenwerking met het UNICEF ontwikkeld.

De participanten zullen ongeveer zes weken of te wel 120 studie- en toets uren moeten besteden aan online lessen, praktijklessen en intervisie bijeenkomsten. Na het met goed gevolg de training te hebben doorlopen komen de participanten in aanmerking voor een certificaat van het EFS College COVAB. Hiermee kunnen zij vrijstellingen verkrijgen op de reguliere opleidingen.

Het EFS College COVAB hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede zorg op de intensive care en roept de samenleving op om zich aan de COVID-19 maatregelen te houden.