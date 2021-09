Donovan Wisse wint en is wereldkampioen namens Suriname

Donovan Wisse, die uitkomt voor Suriname, heeft vanavond in Rotterdam opnieuw gewonnen van de Tunesische Nederlander Yousri Belgaroui. Wisse won middels een technical knock-out (TKO) van zijn rivaal, die hij een flinke bloedneus bezorgde tijdens GLORY 78 in Ahoy’. Hij is daarmee wereldkampioen in het middengewicht.

Voor het gevecht gaf vader Henk Wisse aan dat zijn zoon Suriname hoog op de wereldkaart zal plaatsen. “Dan is hij GLORY kickboxing wereldkampioen in de 85kg klasse. Daarna zal hij zijn kampioenstitel moeten verdedigen voor minimaal 2 jaar. Want zolang loopt zijn contract nog bij Glory”, aldus Henk Wisse.

Wisse won eerder al van de in Amsterdam geboren Belgaroui en wel op GLORY 65, mei 2019 in Utrecht.