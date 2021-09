Dames in liefdesrelatie krijgen slaande ruzie, eentje gestoken met schaar

Een jongedame heeft een andere dame, met wie zij een liefdesrelatie heeft, vanochtend met een schaar verwond in Suriname. De aanleiding voor de ruzie is niet bekend.

De twee dames in Wanica kregen eerst een woordenwisseling met elkaar. Daarna hebben zij elkaar over en weer geslagen. Vervolgens pakte een van hen een schaar, waarmee zij de ander heeft verwond in haar arm.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd over een slachtoffer met steekverwonding, waarna zij de plaats heeft aangedaan voor onderzoek. Beide dames zijn toen overgebracht naar het politiebureau voor wederzijdse mishandeling.