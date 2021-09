Communisten tegen spreken Santokhi tijdens Anton de Kom-lezing

Zaterdag 4 september overhandigt de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) een brief waarin zij en andere organisaties oproepen om de Surinaamse president Santokhi niet te laten spreken tijdens de Anton de Kom-lezing van volgende week.

De jonge communisten stellen dat de opvattingen van de huidige president van Suriname en zijn partij de VHP lijnrecht tegen de denkbeelden van de communistische verzetsstrijder Anton de Kom ingaan.

De CJB staat voor Communistische Jongeren Beweging en is de jongerenorganisatie van de NCPN (Nieuwe Communistische Partij Nederland). De CJB baseert zich op het marxisme-leninisme.

CJB-woordvoerder Tycho: “De VHP heeft zich bijna tot het einde tegen de onafhankelijkheid van Suriname verzet. Kolonialisme kon alleen door brute en gewelddadige onderdrukking door koloniale legers in stand gehouden worden. Anno 2021 wil VHP maar al te graag samenwerken met het ministerie van defensie van Nederland. Dit terwijl het Nederlandse leger vorig jaar nog naar Curaçao is gestuurd om orde op zaken te stellen voor de Nederlandse belangen toen arbeiders in opstand kwamen.”

Naast de brief overhandigen de CJB’ers ook enkele artikelen uit voormalige communistische kranten van en over Anton de Kom waarin het communistische karakter van de verzetsstrijder benadrukt wordt. Anton de Kom stond in contact met vakbonden in Suriname en Nederland. In het verleden hebben de Surinaamse vakbonden met hun strijd ook regeringen in Suriname doen vallen. Regeringen waarin de VHP ook vertegenwoordigd in was.

Als toppunt de staking in 1973 waarin de vakbondsman Ronald ‘Jowini’ Abaisa vermoord werd door de politie en veel vakbondsleiders werden opgepakt. Ook dit jaar zijn er weer veel stakingen, sit-ins, petities en andere acties bij bedrijven geweest waarvan de directeuren in overleg zijn met de regering.

Meerdere vakbondsleiders klagen ook dat VHP-ministers tweedracht proberen te zaaien in de vakbeweging om de eisen van de stakers te verzwakken. Niet eens de broodnodige verhoging van het minimumloon in Suriname, waar de vakbonden voor strijden, heeft de steun van de VHP.