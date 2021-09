Surinaamse artiest Lil’ Q gaat internationaal

De Surinaamse artiest Lil’ Q vroeger bekend als Lil’ Cute staat op het punt om internationaal door te breken. Zijn single ‘Oreo’ geproduceerd door Jerry Can & Stashment Production, die vorig jaar augustus uitkwam, is een grote hit op Jamaica, de bakermat van dancehall en reggae.

De song krijgt veel airplay op diverse radiostations waaronder ZIPFM 103, Hitz 92 en Suncity 104.9FM op het Caribische eiland. ‘Oreo’ is ook opgepakt door de Jamaicaanse Dj’s. “Ik krijg ontzettend veel respect daar. Ze geloven niet dat ik niet van het eiland ben. Om eerlijk te zijn, het verbaast me nog steeds waaraan ik dit te danken heb”, vertelt LIL’ Q. Een andere song van hem ‘Go Hard’ een samenwerking Blak Rhyno doet het ook goed op Jamaica.

Zijn nieuwste single ‘Bounce’ die op 27 augustus uitkwam is een samenwerking met de topselector Boom Boom. De hilarische videoclip van de song waarin ook verschillende top Jamaicaanse komedianten, waaronder Cuz, Chinnaman, Jimbo Dee en Fatty te zien zijn is, een volgens Lil Q een formule die werkt.

LIL’ Q is gevraagd voor interviews met de Jamaicaanse krant Jamaica Observer en de tv-show Onstage. Op zijn programma staan nog diverse samenwerkingen met top reggae- en dancehallartiesten, waaronder Tommy Lee Sparta, Alkaline en Gyptian. “Dit is maar een deel van waar ik op mik”, vult hij aan.

Maglon Gonsalves Jardin de Ponte, zoals hij in werkelijkheid heet, werd in Suriname geboren. Hij woont langer dan 17 jaar in Nederland.