RBTM houdt voortvluchtige rover in mijn aan

De 24-jarige voortvluchtige verdachte Rofino O. is op maandag 30 augustus na intensief speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) in een mijn op een concessiegebied in het district Brokopondo aangehouden.

Rofino die illegaal aan kleinschalige goudwinning deed in het gebied, wordt ervan verdacht zich de afgelopen maanden schuldig te hebben gemaakt aan diefstallen met geweldpleging. Deze diefstallen pleegde hij op verschillende data in de gewesten Wanica en Para samen met zijn kompaan Simon P. (27).

Het gelukte het RBTM Simon na bekomen en uitgewerkte informatie op dinsdag 24 augustus op te sporen en aan te houden. Het tweetal is in het belang van het onderzoek na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De Recherche van Regio Midden (RRM) is belast met het onderzoek van deze diefstallen.