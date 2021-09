Financiën en AdeKUS gaan met elkaar samenwerken

Het ministerie van Financiën en Planning en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) gaan een samenwerking aan. De intentieverklaring werd donderdag 2 september getekend op het ministerie. AdeKUS wordt een kennispartner van het ministerie. Want om programma’s en projecten succesvol uit te voeren, is er menselijk kapitaal en kennis nodig.

In de intentieverklaring is opgenomen dat er binnen een maand een overeenkomst tussen het ministerie en de universiteit getekend zal worden. Minister Armand Achaibersing gaf aan enorm blij te zijn om de universiteit van Suriname als partner van het ministerie te hebben. De minister is ervan overtuigd een goede samenwerking tegemoet te zullen gaan met de universiteit.

Namens de AdeKUS tekende de voorzitter van het bestuur, Shanti Venetiaan. Zij gaf aan dat deze ondertekening geheel past in de rol die de universiteit kan vervullen. Vanuit de universiteit zal er kader ter beschikking worden gesteld aan het ministerie.