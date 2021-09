TV: President Santokhi te gast in College Tour bij KRO-NCRV

Op dinsdag 14 september, is het TV programma College Tour om 20:35u te zien bij KRO-NCRV op NPO2. In die aflevering is niemand minder dan de Surinaamse president Chan Santokhi te gast. Dat heeft pesentator Twan Huys vanmiddag bekend gemaakt. Studenten die een vraag willen stellen aan een van de gasten kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Santokhi volgde ruim een jaar geleden Desi Bouterse op als President van Suriname. Zijn aanstelling werd met luid gejuich ontvangen na de jaren onder Bouterse. Maar wat Santokhi aantrof was een land aan de bedelstaf, vastgeroeste corruptie en miljarden aan staatsschuld. De coronacrisis verslechterde de economische situatie in Suriname nog verder. Aan Santokhi nu de zware taak om het land er weer bovenop te helpen.



In de jaren ’80 studeerde de huidige Surinaamse president in Apeldoorn aan de politieacademie. Terug in eigen land groeit hij al snel uit tot dé crime fighter van Zuid-Amerika. Menig bolletjesslikker en drugsbaron eindigt bij hem achter de tralies. Als politiecommissaris en Minister van Justitie en Politie was Santokhi nauw betrokken bij het onderzoek naar de Decembermoorden, met als hoofdverdachte zijn voorganger Desi Bouterse. Van hem kreeg hij de illustere en inmiddels tot geuzennaam uitgegroeide bijnaam: ‘sheriff’.



Uitzending: Dinsdag 14 september, om 20:35u bij KRO-NCRV op NPO2.