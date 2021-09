Ministerie na berichten uit Japan: ‘Moderna-vaccins in Suriname veilig’

In Japan is er voor de vierde keer in een week verontreiniging in de coronavaccins van Moderna aangetroffen. De Surinaamse overheid heeft naar aanleiding van de berichten hierover laten weten dat de moderna vaccins in Suriname veilig zijn.

Afgelopen donderdag meldde Japan dat 1,63 miljoen vaccindoses van de Amerikaanse farmaceut Moderna afgekeurd werden vanwege een niet nader beschreven verontreiniging in een deel van de vaccins. Afgelopen weekend doken opnieuw vervuilde vaccins op in het land. Dit keer ging het om zwartkleurig materiaal in enkele injectienaalden en in een vaccinflacon, en een roze substantie in een naald. Deze week was het opnieuw raak: er zweefden zwarte deeltjes in een Moderna-flacon, ontdekt tijdens een controle van ge√Įmporteerde vaccins.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft Moderna vaccins ontvangen met badgenummer 3003604. Dit betreft een Europese bezending en niet de Japanse lading, waarover er veel ophef is ontstaan, zegt het ministerie. In de badges uit Japan met de nummers 3004667, 3004734 en 3004956 zijn er onregelmatigheden aangetroffen.

Zwangeren wordt gevraagd om informatie na te lezen via de beschikbare kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, om voorzien te worden van de juiste informatie. Het beschermen van moeder en kind is in deze Covid-19 pandemie urgenter dan daarvoor. Zwangeren kunnen namelijk niet alleen worden blootgesteld aan het Covid-19 virus, maar ook hun kind als er niet preventief wordt opgetreden. Wereldwijd is men reeds gestart met het toedienen van vaccins aan zwangere vrouwen om hun gezondheid en dat van het kind te bevorderen.

Ook voor de zwangeren gelden de MoHaNa protocollen, om de handen regelmatig te ontsmetten, drukke plekken te vermijden en onderling een minimale afstand van anderhalve meter aan te houden. Het ministerie van Volkgezondheid werkt ook in deze pandemie aan het ontwikkelen en implementeren van processen om de gezondheid van alle burgers te bevorderen.