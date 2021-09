Launch nieuw kinderboek over Sikkelcelziekte in Suriname

Op 1 september heeft Andressa Hunsel Ambrose de Nederlandstalige versie van het kinderboek ‘Een dagje naar het strand met Keemaya – Mijn leven met Sikkelcelziekte‘ in Suriname gelaunched. Een mooier moment dan de Sikkelcel awareness month, welke valt in de maand september, kon Andressa niet bedenken om dit te doen.

Vorig jaar juli maakte zij debuut met haar eerste kinderboek “Keemaya and the Beach – My journey living with Sickle Cell”. De vraag naar de Nederlandse vertaling werd steeds groter, dus besloot zij de hulp van haar nicht Chantal Cooper in te roepen. Chantal Cooper is CEO van Cooper Translations in Nederland en heeft zelf ook kinderboeken geschreven over Sikkelcelziekte.

Andressa was op zoek naar iemand die de Nederlandse vertaling op een zo makkelijk en kindvriendelijk mogelijke manier kon doen zodat de kinderen met en zonder Sikkelcelziekte het begrijpen. “Wanneer je een kinderboek schrijft, met als doel educatie op medisch gebied, moet je met een aantal zaken rekening houden. En daar was Chantal Cooper de beste match voor”, zegt ze.

Op 1 September heeft zij haar boek officieel gelanceerd in Suriname en zal zij samen met haar dream team middels verschillende activiteiten deze launch tot een onvergetelijk moment maken.

Alhoewel Andressa in New Jersey woont, heeft zij een dream team waarmee ze inmiddels al langer dan een jaar werkt aan verschillende projecten. Sandrina Hunsel Beverdijk die als Projectmanager het geheel managed in Suriname is de grote motor achter de projecten. Sandrina heeft nog veel in petto voor de Surinaamse kinderen met Sikkelcelziekte.

Daarnaast heeft zij een medisch team dat ook deel is van haar dreamteam, want zonder de medische kennis zou je moeilijk deze projecten kunnen opzetten. Dokter Kevin van ‘t Kruys (Kinderarts) is sinds het vorig jaar degene die haar kinderboeken medisch coordineert en ervoor zorgt dat alle content die wordt gedeeld met de kinderen medisch correct is.

Naast dokter van ‘t Kruys behoort ook dokter Nicole Oldenstam (Internist – Hematoloog) tot het dream team. Als specialist in verschillende bloedziektes is dokter Oldenstam degene die al het fijne weet over Sikkelcelziekte bij zowel kinderen als volwassenen. Met heel veel plezier heeft het team gedurende de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van deze projecten.

Op 1 September heeft Sandrina Hunsel Beverdijk een mooi aantal Sickle cell awareness pakketjes aan het Academisch Ziekenhuis en het St. Vincentius ziekenhuis overhandigt. Op deze manier lanceren zij het kinderboek “Een dagje naar het strand met Keemaya – Mijn leven met Sikkelcelziekte”. Er is voor deze manier gekozen, omdat het dream team erin gelooft dat elk kind met Sikkelcelziekte over zo een pakketje moet beschikken.

Het is belangrijk dat elk kind op een leuke en educatieve manier kan lezen over hun aandoening. De bedoeling van de awareness pakketjes is dat wanneer een kind met Sikkelcelziekte naar het ziekenhuis gaat, de Kinderarts zo een pakketje aan het kind kan overhandigen. In de maand September zullen ook nog het Diakonessenziekenhuis en ‘Slands Hospitaal hun awareness pakketjes in ontvangst mogen nemen.

Wat zit er in zo een Sikkelcel awaneress pakketje?

De kinderen zullen worden verrast met een aantal assets die speciaal zijn ontworpen voor kinderen met Sikkelcelziekte: Het kinderboek, Een dagje naar het strand met Keemaya, pijnladder, poster met leefregels en een leeswijzer.

Wat gaat er allemaal gebeuren in de maand September?

29 Augustus tot en met 4 September

Hydration week. Om mee te doen aan de activiteiten van de hydrationweek is het belangrijk om te registreren via Whatsapp of Email.

4 September: afsluiting hydration week en kunnen de kinderen middels spel (Virtual) meedoen aan verschillende spelletjes en zo leuke prijsjes winnen.

1 September: Launch Nederlandse versie Kinderboek “Een dagje naar het strand met Keemaya – Mijn leven met Sikkelcelziekte”.

Op deze dag worden 2 ziekenhuizen bezocht waarbij er verschillende pakketjes worden verdeeld voor de ziekenhuizen en hun patientjes met Sikkelcelziekte.

Midden September heeft het dreamteam nog een mooie verrassing voor Suriname en zal zij de media tegen die tijd voorzien van meer informatie.