Zoon bedreigt en mishandelt moeder met bezemstok om boze geest te verdrijven

De 32-jarige Mitchel S. is in de vroege ochtend van maandag 30 augustus door de politie van De Nieuwe Grond ter zake mishandeling en bedreiging op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Hij gaf toe zijn moeder te hebben geklapt, omdat zij volgens hem behekst is. Om de boze geest uit haar lichaam te verdrijven, bracht hij haar met een bezemstok slagen toe.

De 52-jarige D.S., zijnde de moeder van de verdachte deed op diezelfde dag aangifte tegen haar zoon op het politiebureau. Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat Mitchel zijn moeder heeft mishandeld, omdat de vrouw had geweigerd haar telefoonoplader aan hem af te staan.

Dit viel niet in goede aarde bij de zoon, waardoor hij naar een bezemstok greep waarmee hij zijn moeder te lijf ging. De vrouw heeft slagen op haar hoofd en lichaam moeten incasseren. Ook bracht de jongeman zijn moeder klappen toe in het gezicht. De politie die na de melding van het Command Center, gauw het adres aandeed, trof de verdachte Mitchel aan.

Mitchel die een drugsverslaafde is en eerder in aanraking is gekomen met de politie is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.