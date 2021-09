Wolly’s sluit filiaal centrum vanwege verslechterde economische situatie

Het bekende fastfoodrestaurant Wolly’s heeft per 29 augustus zijn filiaal aan de Steenbakkerijstraat gesloten.

De directie meldt dat vanwege de verslechterde economische situatie in Suriname zij genoodzaakt is op zoek te gaan naar een goedkopere locatie. Hierdoor is overgegaan tot sluiting van het filiaal in het centrum.

Wolly’s is ontstaan vanuit een klein winkeltje in ‘De Keurslager’ aan de Steenbakkerijstraat. In deze kleine snack outlet bij de slagerij werd de Wolly burger uitgevonden door de oprichter, de huidige eigenaar van Wolly’s the King of Burgers N.V.

Nadat deze burger, met patat en heerlijke sauzen, werd geïntroduceerd heeft de ontwikkeling van Wolly’s een grote vaart genomen. Doordat de kleine snack in volksmond werd gebombardeerd tot Wolly’s is die naam blijven hangen en werden het huidige logo en slogan ontwikkeld.