Wi! Uma Fu Sranan op Audiëntie bij minister Achaibersing

De agrarische vrouwencoöperatie ‘Wi! Uma Fu Sranan’ heeft op 31 augustus 2021 een bezoek aan de minister van Financiën en Planning gebracht. De officiële kennismaking was in het kader van economische ontwikkeling. De delegatie werd ontvangen door minister Armand Achaibersing, Financiën-directeur Dharmradj Parohi en Reguillo Hira van Economische Aangelegenheden. Hira is ook president-commissaris van de Nationale Onwikkelingsbank (NOB).

Voorzitter Tania Lieuw-A-Soe van ‘Wi! Uma Fu Sranan’ gaf een presentatie over de organisatie en haar doel om duurzame inkomsten voor vrouwen te creëren. ‘Wi! Uma Fu Sranan’ bestaat sinds 2013 en is gefocust op vrouwen in de agrarische sector, vooral in rurale gebieden. De coöperatie streeft ernaar om de levensstandaard van vrouwelijke agrarische producenten te verbeteren en heeft zelfs een award voor haar werk ontvangen van de Inter-American Development Bank (IDB). In 2020 kreeg ‘Wi! Uma Fu Sranan’ de IDB Super Heroes of Development award.

De organisatie produceert van aardvruchten pap en meelsoorten. Ze heeft babyvoeding ontwikkeld, die voldoet aan de ‘Codex Alimentarius’. Dat is een verzameling aan standaarden en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. In het Herstelplan 2020-2022 is er ook een babyvoedingsprogramma opgenomen. Minister Achaibersing gaf dan ook aan dat het een goed idee zou zijn als dit lokale product wordt geïncorporeerd in het programma.

De minister zei bijzonder onder de indruk te zijn van de organisatie en de producten. Niet alleen vanwege de professionele verpakking en uitstraling, maar vooral ook omdat de producten lokaal en importvervangend zijn. Daardoor wordt de voedselvoorziening vanuit de lokale markt gestimuleerd. ‘Ik sta volledig achter dit project, dat werkgelegenheid stimuleert en een Surinaams product is’, aldus minister Achaibersing.

Tijdens het bezoek is er ook van gedachten gewisseld over uitdagingen in het productie- en projectproces.