Stootgroep KPS beboet 64 lockdown-overtreders

Leden van de Stootgroep KPS, bestaande uit de politie bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL) en Beveiliging en Bijstand dienst Suriname (BBS), hebben in het weekend van vrijdag 27 augustus tot en met de vroege ochtend van maandag 30 augustus, in totaal 64 lockdown-overtreders op verschillende locaties in Paramaribo beboet.

Ook personen die zich op locaties zoals Waka Pasi, Fort Zeelandia en de Waterkant bevonden, werden verwijderd. Daarnaast zijn er muziek installaties in beslag genomen.

Achtentwintig personen die zonder rijbewijs reden, waarbij hun voertuigen niet verzekerd en/ of gekeurd waren, werden per snelrecht proces-verbaal aangezegd, meldt de Surinaamse politie.