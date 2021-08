VIDEO: Persconferentie veroordeelde oud-legerleider Desi Bouterse

De veroordeelde Surinaamse oud-legerleider Desi Bouterse heeft een dag na zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf, een persconferentie belegd.

Bouterse was gisteren niet in de rechtszaal omdat hij ziek zou zijn. Ondanks zijn ziekte was hij dinsdagmiddag toch live via verschillende kanalen in Suriname te zien.

Kanhai, die ook niet aanwezig was op de zitting, heeft aangegeven dat hij beroep zal aantekenen tegen het verzetvonnis. Volgens de wet moet dat binnen 14 dagen gebeuren. Bouterse riep gisteren na de veroordeling via zijn Facebookpagina op om het hoofd koel te houden.

De persconferentie is hier (terug) te zien: