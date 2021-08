Ondanks mogelijke vierde golf geen wijziging in COVID-19 maatregelen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vandaag laten weten dat de autoriteiten in Suriname het nog niet nodig vinden om een wijziging te brengen in de COVID-19 maatregelen in het land. Dit ondanks het feit dat de COVID-19 situatie in Suriname nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Ramadhin sprak in het weekend nog over een vierde golf.

Tijdens een persconferentie zijn de epidemiologische ontwikkelingen en de inspanningen die er vanuit het ministerie van Volksgezondheid gepleegd worden om de vaccinatiebereidheid te bevorderen, breedvoerig onderstreept.

De bewindsman geeft aan dat de regering niemand verplicht om te vaccineren. “Het COVID-19 Clusterteam heeft besloten dat drie campagnes vanwege de huidige coronasituatie geïntensiveerd moeten worden. Het betreft de MoHaNa- en de vaccinatiecampagne met inzet van jeugdambassadeurs en de campagne van handhaving op alert handelen en beboeting,” aldus minister Ramadhin. Voor nu achten de autoriteiten het nog niet nodig om een wijziging te brengen in de COVID-19-maatregelen.

Waarnemend BOG-directeur tevens epidemioloog Radjesh Ori is breedvoerig ingegaan op de medisch-technische data en feitelijkheden. De verwachting is dat het dagelijkse aantal positieven verder kan oplopen. De functionaris vraagt namens de gezondheidsautoriteiten bijzondere aandacht voor deze zorgelijke ontwikkeling. Directeur Ori geeft aan dat er heel wat misinformatie is over vaccineren.

“Eenieder acht zich plotseling deskundig om over vaccinatie te praten. Wij moeten ervoor waken dat de samenleving wordt beïnvloed door heel wat pseudo anti-vaxxers, die achteraf wel hun prikje gaan halen.” Directeur Ori doet een oproep aan de samenleving om zich te laten testen in geval van symptomen. De positiviteitsratio is behoorlijk hoog en de epidemioloog legt er ook de nadruk op dat de COVID-19-varianten zich enorm snel verspreiden.

Doelende op de vierde golf, liet minister Ramadhin optekenen dat de verantwoordelijkheid bij de samenleving ligt. “Wij zullen als samenleving bepalen welke richting het opgaat met de situatie. Wij doen alles wat we kunnen om de samenleving te beschermen. De overheid heeft de randvoorwaarden in place,” zegt de bewindsman. Volgens de Volksgezondheidminister is de situatie in de ziekenhuizen onder controle. Hij roept eenieder op om zich te houden aan de geldende maatregelen. Minister Ramadhin: “De bal is nu op de speelhelft van de samenleving.”

Aansluitend hierop gaf politiecommissaris Henry Seedorf, voorzitter van de Coördinatiecommissie COVID-19 van het Korps Politie Suriname (KPS) aan dat de handhaving versterkt zal worden.