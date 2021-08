O.S. Brokopondo ontvangt als eerste nieuwe voortgangsrapporten

Afgelopen donderdag heeft de schoolleider van O.S. Brokopondo, dhr. Henk Schmidt, als eerste van alle Surinaamse basisscholen, de voortgangsrapporten in ontvangst mogen nemen, deze zijn bestemd ter afronding van het schooljaar 2020-2021.

Dit ontving hij uit handen van mw. drs. Daniela Rosario, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ook zijn op die dag de schoolleiders en een leerkracht getraind in het werken met rubrics en met de voortgangsdocumenten in het Multifunctioneel Centrum te Brokopondo.

Sinds april 2021 is het ministerie gestart met het trainen van schoolleiders en leerkrachten in het werken met rubrics. Als eerst zijn de schoolleiders en leerkrachten van leerjaar 8 (klas 6) uit het binnenland (Sipaliwini Oost en West, Brokopondo, Marowijne en Zuid-Para fysiek getraind in de Rubrics voor rekenen.

En daarna zijn de schoolleiders en leerkrachten van leerjaar 8 uit het district Commewijne ook fysiek getraind. In juli 2021 is het besluit genomen om deze training voor de rest van het land en voor alle voorgaande leerjaren online te verzorgen. Filmpjes zijn beschikbaar via de website ‘Leer kracht’.

Het gebruik van rubrics biedt de leerkracht, de leerling en zijn omgeving de mogelijkheid om te zien hoe het kind zich ontwikkelt binnen de vakken Rekenen en Taal van de basisschool. Het MINOWC zorgt voor de distributie van de Voortgangsrapporten.