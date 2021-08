Nieuwe opleiding ‘Applied Computing’ van IIED start in november

The International Institute of Education for Development (IIED) start in November 2021 met de nieuwe Bacheloropleiding Applied Computing. De nieuwe opleiding zal Surinamers de mogelijkheid bieden om op internationaal niveau vaardigheden aan te leren in een relatief nieuw werkveld.

Met deze nieuwe vaardigheden kunnen afgestudeerden organisaties en ondernemingen ondersteunen in het incorporeren van innovatie en technologie in werkprocessen. Hierdoor kan de dienstverlening beter en efficiënter worden. Judith de Graaff, directeur van het IIED, geeft aan dat alhoewel bedrijven zich ervan bewust zijn dat modernisering nodig is, de implementatie vaak voor problemen zorgt: “Software of innovatie is belangrijk voor het relevant blijven in de moderne samenleving.

Maar alleen een softwaresysteem zorgt niet voor modernisering. Juist de integratie van softwaresystemen in de organisatie en het gebruik door medewerkers van nieuwe technologische oplossingen maken het verschil. De nieuwe opleiding Applied Computing richt zich daarop. Maar met nóg meer diepgang. Het accent ligt niet alleen op de integratie van ICT, maar juist op het menselijk aspect. Onze studenten leren zich richten op communicatie, projectmanagement, creatief denken en probleemoplossend vermogen. Hierdoor kunnen onze graduates flexibel inspelen op nieuwe technologieën, deze implementeren en bijvoorbeeld ook medewerkers trainen.”.

De IIED is de eerste die deze opleiding in Suriname zal aanbieden. Geïnteresseerden kunnen komende zaterdag de open dag bezoeken en meer informatie krijgen over de nieuwe opleiding. Als vooropleiding is een HAVO of VWO-diploma of een MBO4-diploma vereist.

In 2014 is de IIED begonnen met de Bacheloropleiding ICT in Education, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het Instituut voor de opleiding van Leraren. Intussen zijn er al meer dan 150 afgestudeerden van de opleiding. Dit jaar zal ook het Mastertraject hiervan worden aangeboden.

Het IIED biedt Suriname een unieke studeer-ervaring door samenwerkingen met internationale universiteiten, het aanbieden van innovatieve leermethoden en colleges verzorgd door buitenlandse professoren.