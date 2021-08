Man beschoten en beroofd in woning

Twee criminelen hebben een man maandagavond beschoten en beroofd in zijn woning aan de Lantanastraat in Paramaribo. Het slachtoffer raakte gewond in zijn linkerbeen en moest medische behandeling ondergaan.

De man is beroofd van zijn halsketting. Hij zat op het balkon en zag plotseling twee rovers bij de poort. Hij ging toen snel naar binnen. De criminelen renden meteen het pand binnen en losten schoten op hem. Zij rukten zijn halsketting weg en kozen het hazenpad.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.