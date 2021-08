Internationaal event biedt aanpak tegen racisme en discriminatie op de werkvloer

De tweede Amplify DEI Summit keert dit jaar terug op 27-29 september 2021 met de focus op leiderschap.Deze conferentie, die voor het eerst in 2020 plaatsvond, is een online evenement dat internationale experts in gesprek brengt met werkgevers, managers, HR professionals, L&D professionals en change makers.

Dit evenement is bedoeld om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie naar de next level te brengen.

De organisator van het evenement, Vivian Acquah, zegt dat ze zich geroepen voelt om in actie te komen – nadat ze de dood van George Floyd aan haar 6-jarige zoon had uitgelegd. Haar zoon maakte zich zorgen om het welzijn van zijn moeder.

Acquah besloot een ripple effect te creëren, om de samenleving voor zowel deze generatie als de volgende meer inclusief te maken. “Daarom organiseer ik dit jaar voor de tweede keer de Amplify DEI Summit met meer dan 80 internationale experts. Er is genoeg gepraat, we moeten niet lullen maar poetsen wanneer het gaat om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.”

De sprekers zijn professionals uit diverse sectoren en vakgebieden en komen o.a. uit Europa, Amerika, Canada, Azie, Zuid-Afrika , Verenigde Arabische Emiraten, Barbados, Zuid-Amerika. Het online Amplify DEI Summit vindt van 27 tot en met 29 september plaats.

Bevestigde sprekers zijn o.a. Hilary Richters (Deloitte); Peter Zerp (Accenture); Leon Pieters (Deloitte); Bogdan Manta (The Essentials Experts); Ruben Brave (Entelligence); Kiana Minkie (Acrolinx); Sujan Patel (Mailshake); Stefan Tonnon (Insights); Omena Ukeleghe (Deloitte).