Hooghart: “Geen misbruik gemaakt van medische uitzending naar Colombia”

Vakbondsleider Ronald Hooghart bestrijdt dat hij ten onrechte gebruik heeft gemaakt van een regeling met betrekking tot medische uitzending naar het buitenland. Dit naar aanleiding van stukken die afgelopen week via social media werden verspreid.

Het gaat om de Afbouw Regeling Medische Uitzending/Lokale Opbouw Voorziening (Armulov-overeenkomst). Die maakt het mogelijk dat patiënten die de noodzakelijke medische hulp niet in Suriname kunnen vinden, naar Colombia kunnen uitwijken.

In een gesprek met ABC Online nieuws bestrijdt Hooghart dat hij, door alle procedures over te slaan, ten onrechte gebruik van deze regeling heeft gemaakt. De medische kosten worden door de staat gedekt. De uitvoering ligt in handen van het Staats Zieken Fonds (SZF).

“Men heeft me gezegd, ga naar Colombia. Ik heb niet gevraagd”, aldus Hooghart tegen ABC: