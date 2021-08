Desi Bouterse belegt vandaag persconferentie

NDP-voorzitter tevens ex-president van Suriname, Desi Bouterse, belegt vandaag om 13.00 uur een persconferentie. Naar verluidt zal hij ingaan op de uitspraak van de krijgsraad gisteren, waarbij hij ook in verzet is veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Bouterse was niet aanwezig op de zitting. Hij had zich ziek gemeld.

De Surinaamse ex-president werd op 29 november 2019 bij verstek al veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Na zijn verstekvonnis tekende zijn advocaat Irvin Kanhai verzet aan op 2 december.

Bouterse moest op 22 januari 2020 voor de eerste keer in zijn verzetzaak voor de krijgsraad verschijnen. Na die zitting, waar hij in legeruniform naartoe ging, sprak hij op het Onafhankelijkheidsplein zijn aanhangers toe.

De verzetzaak is enkele keren vanwege de coronapandemie uitgesteld. Op 30 juli 2021 is de zaak voorgegaan waarbij het Openbaar Ministerie en de advocaat over en weer het woord hebben gevoerd. Toen werd besloten dat er op 30 augustus een uitspraak gedaan zou worden.

Kanhai, die ook niet aanwezig was op de zitting, heeft aangegeven dat hij beroep zal aantekenen tegen het verzetvonnis. Volgens de wet moet dat binnen 14 dagen gebeuren. Bouterse riep gisteren na de veroordeling via zijn Facebookpagina op om het hoofd koel te houden.