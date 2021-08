3 coronadoden en 127 nieuwe gevallen; vierde golf in Suriname

Maandag 30 augustus was in Suriname 46% procent van de 276 afgenomen coronatests positief. Het gaat daarbij om 127 nieuwe gevallen. Dat blijkt maandagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder er 3 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal doden tot nu toe is hierdoor gestegen naar 718. Ook het aantal personen in het ziekenhuis is gestegen van 78 op zondag naar 94 maandag.

Suriname heeft net als veel andere landen te maken met de besmettelijke deltavariant van het coronavirus. Dat heeft ervoor gezorgd dat het land sinds begin deze maand te maken heeft met een vierde coronagolf, aldus de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin.

Het land is bezig de capaciteit van de ziekenhuizen en het aantal plekken om in isolatie te gaan uit te breiden.

De cijfers van maandag 30 auagustus: