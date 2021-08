SLM herdenkt vandaag haar 59-jarig bestaan

Vandaag, maandag 30 augustus 2021 herdenkt de Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways haar 59-jarig bestaan. In onderstaand persbericht geeft het bedrijf uit Suriname aan dat deze dag voor haar meer een bezinningsvolle is en zal in alle rust doorgebracht worden.

“Haar 59 jaar is een bijzondere mijlpaal die niet altijd even makkelijk was en bereikt is met de instelling om altijd nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, uitdagingen aan te gaan, transparant en open te zijn in het samenwerken met andere partners.

Door de huidige CEO zijn er veel mooie ideeën die aan de hand van een uitgestippeld traject, te zijner tijd omgezet zullen worden in daden. We kunnen ook niet anders omdat de huidige ontwikkelingen in de luchtvaart ons bewust maken van uitdagingen en kansen die voor ons liggen en die moeten we omarmen. Daarom zullen wij ons als bedrijf keihard inzetten voor een mooie toekomst en kijken nu reeds uit naar een beter 60-jarig bestaan het komend jaar.

Als SLM’ers zijn wij nog steeds gedreven en streven wij naar duurzame ontwikkeling, optimalisering en verbetering van onze dienstverlening aan klanten en passagiers. Dat wij nog overeind staan laat ons beseffen dat deze negenenvijftigste verjaardag ons de kans biedt om met nog meer gedrevenheid te werken aan het behouden van dit voor ons mooi bedrijf.

Wij danken het reizend publiek, onze passagiers, voor het, in de SLM gestelde vertrouwen en rekenen op hun ondersteuning in ons verder groei- en verander traject”, aldus de SLM.