Politie: ‘Te Paranam neergeschoten man geen verdachte’

De man die gisteren te Paranam door de politie werd neergeschoten tijdens opsporingswerkzaamheden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM), is geen verdachte. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. Eerder hadden buurtbewoners al aangegeven dat hij onschuldig is.

De 35-jarige Rodney K. liep daarbij een schotverwonding op. Het onschuldige slachtoffer vertoefde in gezelschap van de voortvluchtige verdachte Sanches T. alias ‘Legalize’ en of ‘Aliga’. Bij het zien van de politie sloegen beide manspersonen op de vlucht. Zij werden gesommeerd te stoppen, maar gaven hieraan geen gevolg.

De wetsdienaren waren genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden. Aan de hand van de verkregen signalementen en de kleding van de voortvluchtige verdachte werd per ongeluk Rodney instede van de voortvluchtige Sanches door een politiekogel geraakt.

De dorpsbewoners kwamen hierdoor in opstand, waardoor het slachtoffer met het dienstvoertuig werd overgebracht naar het politiebureau Houttuin. Vandaar uit werd hij per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting en verkeert buiten levensgevaar. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Rodney, niet als verdachte aangemerkt, dus ook niet in verzekering gesteld.

Zijn vriend Sanches die kans zag uit handen van de politie te blijven, wordt ervan verdacht samen met twee kompanen in de maand juni 2021 goederen uit een woning aan de Afobakkaweg te hebben weggenomen. Bij het verlaten van de woning werden de drie verdachten herkend door de benadeelde.

Na uitgewerkte informatie werden zijn twee kompanen Jules V. (32) en Gerson A. (22) respectievelijk op dinsdag 13 en woensdag 14 juli aangehouden. Sanches die samen met zijn kompaan Gerson was, zag die dag eveneens kans te vluchten.

Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt. De recherche van regio Midden is belast met het onderzoek in deze zaak.