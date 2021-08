NDP roept leden op om vandaag alle rust en koelheid te bewaren

De Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname heeft haar leden en sympathisanten opgeroepen om vandaag alle rust en koelheid te bewaren. Dit naar aanleiding van een oproep om te protesteren bij de behandeling van de verzetzaak van NDP-voorzitter Bouterse maandag bij de Surinaamse krijgsraad.

De partij zegt dat zij niet wenst dat haar leden en anderen betrokken en misleid worden bij calamiteiten, die mogelijk door derden zullen worden uitgevoerd.

Afgelopen dagen ging er een voice-bericht rond, waarbij leden werden opgeroepen tot een protestactie om 08.00u bij de krijgsraad. Activist Rendell Feller werd in verband gebracht met deze oproep en is zaterdag door de politie aangehouden. Hij werd naar het bureau ter voorgeleiding afgevoerd. Na te zijn verhoord werd hij heengezonden.

“De NDP is er zich van bewust dat de juridische instrumenten, binnen ons rechtssysteem, nog lang niet uitgeput zijn. Zij vertrouwt er nog steeds op dat de rechters zich zullen laten leiden door hun onpartijdigheid en deskundigheid”, aldus de partij in een verklaring.

Of het protest vandaag nog door gaat, is vooralsnog niet duidelijk. De afgelopen dagen zijn de veiligheidsmaatregelen in Suriname opgeschroefd, dus de autoriteiten zijn op alles voorbereid.